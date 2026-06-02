Президент Мьянмы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Республики Союз Мьянма и от себя лично передаю Вашему превосходительству и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 108-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".