Президент Бангладеш направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Народной Республики Бангладеш Мохаммед Шахабуддин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Имею честь передать Вам от имени народа Бангладеш и от себя лично самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Этот знаменательный день является вызывающим чувство гордости свидетельством решимости, стойкости и национального духа азербайджанского народа. За прошедшие годы под Вашим умелым руководством Азербайджан добился весомых успехов в достижении социально-экономического прогресса и укреплении своих позиций на международной арене.

Бангладеш высоко ценит дружественные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении и общих стремлениях к миру, стабильности и процветанию. Уверен, что тесные дружественные связи и сотрудничество между нашими странами в предстоящие годы будут укрепляться и расширяться.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и неизменных успехов, дружественному азербайджанскому народу - дальнейшего мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".