США стремятся усилить участие в энергетике Азербайджана

Соединенные Штаты стремятся играть более значимую роль в развитии трубопроводной и другой энергетической инфраструктуры, которую создает Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр в ходе брифинга для СМИ в рамках Первого азербайджано-американского экономического диалога в Баку.

"Цель этого экономического диалога заключается в том, чтобы объединить наши экономические предложения, выработать план их реализации и добиться ощутимого прогресса, поскольку именно на общей заинтересованности в экономическом процветании в конечном счете строится мир", - сказал Орр.

Он отметил, что в настоящее время Азербайджан и США работают над несколькими инициативами.

"Прежде всего хочу отметить, что энергетический сектор уже получает конкретные американские инвестиции, которые мы намерены наращивать. Во время пребывания в Баку в рамках Бакинской энергетической недели мы провели встречу с ExxonMobil. В прошлом году на Бакинской энергетической неделе ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании по новым геологоразведочным работам в Азербайджане. Мы поддерживаем эту инициативу. ExxonMobil является акционером нескольких ключевых инфраструктурных проектов, связанных с транзитом через Азербайджан. Вчера на Бакинской энергетической неделе Chevron подписала новое соглашение о проведении исследования. Мы поддерживаем реализацию этих конкретных проектов по мере их продвижения", - сказал Орр.

По его словам, Соединенные Штаты хотят играть более значимую роль в развитии трубопроводной и другой энергетической инфраструктуры, которую создает Азербайджан.

"Мы ожидаем, что благодаря "Маршруту Трампа" Азербайджан сможет укрепить свою роль в качестве центрального узла Среднего коридора для энергетического транзита в Европу и другие регионы мира. Мы считаем, что сегодня Азербайджан является важным производителем энергии для мира, и Соединенные Штаты получают значительную выгоду от этих отношений. Мы ожидаем, что в ближайшие годы это сотрудничество значительно расширится", - сказал он.