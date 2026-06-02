Ушла из жизни Тамара Гумбатова - летописец Баку

На 86 году жизни ушла из жизни Тамара Гумбатова - историк, исследователь, архивист и писатель, посвятившая десятилетия изучению прошлого Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life из близкого окружения.

Уроженка Киева, она волею судьбы стала одним из самых преданных хранителей памяти азербайджанской столицы - города, который принял ее как свою.

Окончив Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, а затем аспирантуру во ВНИИ ВОДГЕО в Москве, Тамара Гумбатова получила степень кандидата технических наук. Переехав в Баку вслед за мужем, молодым азербайджанским ученым Рамизом Гумбатовым, впоследствии ставшим профессором и заслуженным деятелем науки, она нашла здесь не просто новый дом, но и свое подлинное призвание.

"Город Баку сыграл главную или судьбоносную роль" - эти слова о героях ее исследований в равной мере касались и самой Тамары Гумбатовой.

Она кропотливо и методично работала в архивах Баку, Киева, Москвы и Санкт-Петербурга, изучая дореволюционную периодику, иностранные источники и документы на нескольких языках. Особое место в её исследованиях занимала история немецких колонистов на Кавказе и в Азербайджане.

Тамара Гумбатова была не только ученым - кандидатом технических наук, но и активным общественным деятелем: председателем Церковного Совета Евангелическо-Лютеранской общины Баку, членом совета Международной ассоциации исследователей истории. Она оставила после себя богатое наследие научных и публицистических работ, посвященных истории немцев и Евангелическо-Лютеранской церкви в Азербайджане, а также серии книг о Баку и его знаменитых жителях.

В ее книгах - "Жизнь немцев-колонистов на Кавказе", "Баку и немцы", "Привет из Баку", "Александр Мишон - фотограф, издатель, кинематографист" и т.д. - оживают судьбы самых разных людей: Рихарда Зорге, семьи Нобель, фотографа Александра Мишона, танцовщицы Айседоры Дункан, отца Мстислава Ростроповича - Леопольда Витольдовича. Тамара Гумбатова писала о людях, которых Баку принял, сформировал и вдохновил. Каждый ее очерк основан на архивных документах, каждое имя тщательно выверено и проверено.

Баку XIX века, воссозданный ее книгами с лютеранскими пасторами и нефтяными магнатами, с уличными фотографами и приезжими музыкантами, с шумными торговыми улицами, остается живым благодаря многолетнему труду Тамары Гумбатовой. Ее наследие продолжает хранить память о городе и людях, которые его создавали.