Цифровизация раскрывает потенциал месторождений Азербайджана

Цифровизация исторических данных позволяет раскрывать скрытый потенциал зрелых нефтегазовых месторождений Азербайджана и находить возможности, которые десятилетиями оставались незамеченными.



Как передает Day.Az, об этом Trend сказал директор департамента производительности и технологий Bahar Energy Operating Company Орхан Гусейнов.

По его словам, внедрение современных цифровых решений на старых месторождениях требует больше времени по сравнению с новыми проектами, поскольку значительная часть исторической информации до сих пор хранится в бумажном виде.

"Многие данные не были оцифрованы и находились в архивах на бумажных носителях. Поэтому первым этапом становится их перевод в цифровой формат, что само по себе требует определенного времени и ресурсов", - отметил он.

Орхан Гусейнов подчеркнул, что после оцифровки информация интегрируется в единую систему, где может быть обработана с помощью современных аналитических инструментов.

"Во время обработки данных операторы начинают находить моменты, на которые раньше могли не обращать внимания. Речь идет о процессах и закономерностях, которые оставались незамеченными на протяжении 10, 15 и даже 30 лет", - сказал он.

По словам директора департамента, современные технологии позволяют по-новому взглянуть на исторические данные и получить дополнительную ценность из уже имеющейся информации.

Он отметил, что важную роль в этом процессе играют единые стандарты, цифровые инструменты и сертифицированные решения, которые обеспечивают совместимость данных и эффективность их дальнейшего использования.

"Оцифрованные данные становятся частью цифровой библиотеки. В дальнейшем к ним можно быстро возвращаться, использовать в новых проектах, анализировать исторические показатели и сравнивать результаты без необходимости повторного поиска и обработки информации", - подчеркнул Орхан Гусейнов.

По его словам, цифровизация значительно сокращает время, которое специалисты ранее тратили на поиск и обработку данных вручную.

"Сегодня благодаря современному программному обеспечению многие задачи выполняются гораздо быстрее. Это позволяет специалистам уделять больше внимания анализу рисков, повышению эффективности процессов и поиску новых возможностей для развития проектов", - отметил он.

Орхан Гусейнов добавил, что ускорение обработки информации помогает компаниям реализовывать проекты в более сжатые сроки и принимать более качественные управленческие решения.

"Когда на рутинные операции уходит меньше времени, появляется больше возможностей для анализа, совершенствования процессов и повышения качества конечного результата", - заключил он.