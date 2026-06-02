Президент Шри-Ланки поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Анура Кумара Диссанаяке направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От своего имени, а также от имени Правительства и народа Шри-Ланки с глубоким удовлетворением передаю Вашему превосходительству, Вашему Правительству и народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.
Расширение дружественных отношений и тесного сотрудничества между Шри-Ланкой и Азербайджаном вызывает большое удовлетворение. Уверен, что взаимная дружба и сотрудничество между двумя странами в предстоящие годы еще более укрепятся на благо наших народов.
Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, больших успехов, а народу Азербайджана - постоянного благополучия, прогресса и процветания.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре