Байрамов и Ананд бсудили развитие сотрудничества Азербайджана и Канады

2 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе беседы министры обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-канадских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки, представляющим взаимный интерес.

Анита Ананд поздравила Азербайджан с 108-й годовщиной независимости страны и подчеркнула заинтересованность Канады в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Джейхун Байрамов поблагодарил за поздравление и отметил имеющийся потенциал для расширения политического диалога и сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Стороны подчеркнули важность рассмотрения возможностей развития сотрудничества в области зеленого перехода, возобновляемой энергетики, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), энергетической безопасности и других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, были обсуждены текущая ситуация в регионе, реалии постконфликтного периода, а также процесс нормализации отношений и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Джейхун Байрамов проинформировал канадскую сторону об истории бывшего конфликта, оккупации азербайджанских территорий и ее последствиях, а также рассказал о предпринимаемых усилиях по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.