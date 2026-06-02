Масуд Пезешкиан поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и Ваш народ с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем независимости.

Народы Ирана и Азербайджана связывает много общего с исторической, цивилизационной, культурной, религиозной и языковой точек зрения. Эти общие узы укрепили и сделали незыблемой дружбу между народами наших стран. Несомненно, наши неразрывные связи стали прочной основой для развития отношений между двумя странами.

После восстановления независимости Азербайджанской Республики Исламская Республика Иран всегда поддерживала развитие двусторонних отношений. Мы рады, что сегодня, в соответствии с желаниями и стремлениями наших народов, мы являемся свидетелями динамичного процесса в отношениях между нашими странами.

Надеюсь, что этот динамичный процесс, охватывающий широкий спектр двусторонних, региональных и международных тем, будет продолжаться еще более высокими темпами.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджанской Республики - благополучия и спокойствия".