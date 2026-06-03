Баку и Бишкек обсуждают развитие военного взаимодействия

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2026 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Кыргызстана, военная делегация этой страны посетила Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований министерства обороны генерал-майор Азер Ибрагимов провел встречу с гостями из Кыргызстана.

В ходе встречи членам делегации была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности Главного управления, а также проведен брифинг по вопросам внутренней безопасности.

Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области военной безопасности, подчеркнув важность обмена взаимным опытом.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы по данному направлению, а также даны ответы на интересовавшие членов делегации вопросы.

В завершение состоялся обмен подарками и было сделано фото на память.