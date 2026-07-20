Дни поэзии Вагифа завершились концертной программой «Победа слова – эхо Победы» - ФОТО

Дни поэзии Вагифа, прошедшие при совместной организации Министерства культуры и Фонда Гейдара Алиева, завершились в городе Шуша концертной программой "Победа слова - эхо Победы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте, организованном перед домом Хуршидбану Натаван, прозвучали произведения Рауфа Гаджиева, Джахангира Джахангирова, Васифа Адигезалова, Эльзы Ибрагимовой, Алекпера Тагиева, Октая Казыми и других композиторов.

В программе также были исполнены народные песни, Азербайджанский государственный ансамбль танца представил национальные танцы.

Музыкальные номера в исполнении заслуженных артистов Рашада Ильясова, Бабека Нифталиева, Агшина Абдуллаева, солистов Айшан Мехдиевой, Фахри Казым-Ниджата, Гюнай Имамвердиевой, Нурланы Абдуллаевой, Арифа Мехмандоста, Габиля Мамедова и его учеников, а также победителя II Детского фестиваля искусств Мехди Нифталиева пришлись по душе зрителям.