https://news.day.az/society/1838944.html Десятки тысяч семей в Азербайджане получили единовременное пособие В январе-мае этого года Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил единовременное пособие при рождении ребенка 34 470 гражданам в проактивном порядке. Как передает Day.Az со ссылкой на Фонд, выплаты были назначены без обращения граждан.
Десятки тысяч семей в Азербайджане получили единовременное пособие
В январе-мае этого года Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил единовременное пособие при рождении ребенка 34 470 гражданам в проактивном порядке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Фонд, выплаты были назначены без обращения граждан.
Согласно информации, пособия были выплачены в связи с рождением 16 044 девочек и 18 426 мальчиков.
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