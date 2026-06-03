Десятки тысяч семей в Азербайджане получили единовременное пособие

В январе-мае этого года Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил единовременное пособие при рождении ребенка 34 470 гражданам в проактивном порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Фонд, выплаты были назначены без обращения граждан.

Согласно информации, пособия были выплачены в связи с рождением 16 044 девочек и 18 426 мальчиков.