Логистику ТМТМ предложили сделать полностью цифровой

Цифровизация транспортных процессов способна значительно сократить время доставки грузов и снизить логистические расходы на всем протяжении Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации транспортных инноваций Литвы Юргис Адомавичюс в ходе панельной дискуссии в рамках Международного транспортно-логистического форума в Баку.

По его словам, для клиентов логистического сектора ключевыми факторами остаются стоимость перевозок и сроки доставки, поэтому развитие цифровых платформ должно быть направлено прежде всего на экономию времени и повышение прозрачности процессов.

Адомавичюс отметил, что участники перевозок по Транскаспийскому маршруту сталкиваются с различиями в регулировании и процедурах на границах разных стран. По его мнению, интегрированные цифровые платформы позволят заранее получать необходимую информацию о требованиях на маршруте и избежать задержек при пересечении границ.

Он подчеркнул, что цифровизация сегодня уже не сводится к отказу от бумажных документов, а становится инструментом ускорения обмена данными и подтверждения информации между всеми участниками транспортной цепочки.

Председатель правления Ассоциации транспортных инноваций Литвы также заявил о необходимости максимально широкой интеграции национальных цифровых систем и использования международного опыта. По его словам, перспективным направлением может стать внедрение цифровых паспортов грузов и автоматизированной проверки сертификатов, что позволит оперативно выявлять возможные проблемы еще до прибытия груза на пограничные пункты.

Адомавичюс добавил, что развитие цифровых решений поможет повысить эффективность транспортных коридоров и обеспечить более предсказуемые условия для бизнеса и международной торговли.

Отметим, что II Каспийский международный форум "Транспорт, транзит и логистика" проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.