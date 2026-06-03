По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы

На 6 и 7 июня по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы поездов.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что билеты на указанные рейсы можно приобрести со скидкой 10 процентов в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение "ADY Mobile".

Напомним, что по данному направлению также ежедневно организуются поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.