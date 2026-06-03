https://news.day.az/society/1839091.html По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТЫ На 6 и 7 июня по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы поездов. Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Отмечается, что билеты на указанные рейсы можно приобрести со скидкой 10 процентов в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение "ADY Mobile".
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТЫ
На 6 и 7 июня по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы поездов.
Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что билеты на указанные рейсы можно приобрести со скидкой 10 процентов в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение "ADY Mobile".
Напомним, что по данному направлению также ежедневно организуются поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.
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