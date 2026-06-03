Какой будет погода в Азербайджане завтра?

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем - 22-27° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана также будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны периодические осадки. В отдельных местах осадки могут кратковременно усиливаться, ожидаются грозы и град. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Восточный ветер временами будет усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 15-20°, местами до 24-26° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az