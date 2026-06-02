SOCAR и BCG объединят усилия по сокращению выбросов метана на Каспии

2 июня в рамках Бакинской энергетической недели состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между SOCAR и компанией Boston Consulting Group (BCG) по реализации инициативы "Ускорение сокращения выбросов метана в Каспийском регионе".

Документ подписали вице-президент SOCAR Афган Исаев и управляющий директор, старший партнер компании BCG Паттаби Сешадри.

Отметим, что 4 июня 2025 года в рамках Бакинского энергетического форума SOCAR совместно с BCG выдвинула инициативу "Ускорение сокращения выбросов метана в Каспийском регионе" для активизации деятельности по сведению к минимуму выбросов метана к 2030 году.

Данная инициатива направлена на укрепление сотрудничества по снижению выбросов метана в Каспийском регионе, проведение совместных исследований и изысканий, реализацию совместных проектов в этой сфере, взаимный обмен знаниями и внедрение эффективных практик, а также на стимулирование мер по сокращению выбросов в ходе нефтегазовых операций на Каспии.