Oracle и Lummus расширяют присутствие в Азербайджане

В рамках 1-го Азербайджано-американского экономического диалога, прошедшего в рамках Бакинской энергетической недели, были подписаны Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и компанией Oracle, а также Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компанией Lummus Technology.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети Х написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках 1-го Азербайджано-американского экономического диалога, проходящего в рамках Бакинской энергетической недели, были подписаны Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и компанией Oracle, а также Соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и компанией Lummus Technology. Меморандум, подписанный между министерством экономики и Oracle, обеспечит создание в нашей стране цифровой инфраструктуры, внедрение современных технологий и активное сотрудничество в сфере трансфера технологий. Соглашение, подписанное между SOCAR и Lummus Technology, охватывает взаимодействие в направлении внедрения эффективных решений и промышленных технологий", - отмечается в публикации.