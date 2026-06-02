Аэропорты Бельгии остановили полеты из-за забастовки

Все рейсы на прилет и вылет в аэропортах Брюсселя и Шарлеруа были отменены во второй половине дня из-за внезапной забастовки бельгийских авиадиспетчеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politico, акция протеста в государственной службе управления воздушным движением Skeyes началась в 14:00 по местному времени. В связи с этим аэропорт Брюсселя отменил все рейсы, запланированные с 14:00 до 19:00. По данным воздушной гавани, ограничения затронули около 140 рейсов. Часть рейсов, намеченных на период с 19:00 до 21:00, может быть перенесена на более позднее время.

В аэропорту Шарлеруа также сообщили о многочисленных отменах и серьезных сбоях в расписании. Ожидается, что последствия забастовки будут ощущаться до 21:00.

По информации бельгийских СМИ, причиной протеста стал спор между руководством Skeyes и профсоюзами вокруг внедрения нового цифрового центра управления воздушным движением для аэропортов Шарлеруа и Льежа.

Авиакомпания Ryanair заявила об отмене 100 рейсов. По оценке перевозчика, это затронуло почти 20 тысяч пассажиров.

При этом, согласно данным сервиса Flightradar24, забастовка не повлияла на самолеты, которые пролетают над территорией Бельгии транзитом в другие страны.