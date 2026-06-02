Нововведение в системе оплаты проезда в Баку

В системе оплаты проезда в общественном транспорте в Баку внедрено нововведение.

Как сообщили Day.Az в Bakıkart, теперь в чеках по операциям, совершенным с помощью банковских карт, отображается информация о маршруте автобуса или станции метро, к которым относится платеж.

Отмечается, что новая функция позволит пассажирам удобнее отслеживать свои расходы и быстрее идентифицировать совершенные операции.

"Это нововведение направлено на более прозрачное и понятное представление информации о платежах", - говорится в сообщении.