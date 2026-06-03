bp пробурила свыше 400 скважин на АЧГ

На блоке нефтегазовых месторождений "Азери- Чираг-Гюнешли" в Азербайджане к настоящему моменту пробурено более 400 скважин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила специалист по разработке месторождений в bp Гюлюстан Керимова на специальной медиа-сессии в Баку по технологиям, внедряемым компанией bp.

Она напомнила, что компания bp в текущем году приступила к реализации на месторождении АЧГ двух пилотных проектов по повышению нефтеотдачи пластов - BrightWater и IWAG.

"Их цель заключается в вовлечении в добычу дополнительных запасов нефти, остающихся в пласте.

По мере перехода АЧГ на более зрелую и сложную стадию разработки основное внимание уделяется управлению естественным снижением добычи и более эффективному использованию оставшихся запасов.

Для этого компания использует большие массивы данных, поступающих из различных источников, включая сейсмические исследования, скважины, производственные показатели и геологические модели. Обработка данных осуществляется с применением высокопроизводительных вычислительных мощностей и облачных технологий.

Кроме того, в сотрудничестве с местным стартапом был разработан цифровой инструмент, обеспечивающий интеграцию данных из различных источников и ускоряющий их обработку, что позволяет принимать более эффективные решения по управлению месторождением и планированию новых скважин", - отметила она.

Г.Керимова также подчеркнула, что bp применяет технологии искусственного интеллекта для ускорения обработки данных, повышения качества подземных изображений и предоставления инженерам более точной информации для принятия решений.

Отметим, что оператором проекта выступает BP Exploration (Caspian Sea) Limited от имени участников Соглашения о разделе продукции по АЧГ. Доли участия распределяются следующим образом: bp (оператор - 30,37%), SOCAR - 35,30%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73% и ONGC Videsh - 2,92%.