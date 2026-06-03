Мирное сосуществование назвали главным вызовом
Поиск способов мирного сосуществования народов является глобальным вызовом современности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Сикхской федерации Канады Буал Мониндер Сингх в ходе международной конференции на тему "Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида" в Баку.
"Мир стремительно меняется, трансформируются геополитические связи. Сегодняшний мир уже не тот, каким он был два года назад, и через два года он также будет иным. Поиск новых партнеров, укрепление солидарности и поиск путей мирного сосуществования народов, по всей видимости, являются одними из важнейших вызовов современности", - сказал он.
Буал Мониндер отметил, что для студентов и молодых людей, которым в будущем предстоит взять на себя ответственность за развитие мира, сегодня как никогда важно понимать, с кем они могут выстраивать отношения солидарности, какие народы являются их историческими партнерами и где они смогут найти поддержку и мирное сосуществование, а не столкнуться с попытками захвата ресурсов, эксплуатации территорий и установления контроля.
"Именно такие вопросы волнуют народы по всему миру, особенно те, которые стремятся к свободе, как и сикхский народ. Поэтому они ищут партнеров по солидарности во всем мире", - сказал он.
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