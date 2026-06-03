Проректор БГУ о событиях Амритсара

Трагические события, произошедшие в Амритсаре в 1984 году, несмотря на прошедшие 42 года, являются не только частью истории одного народа, но и предметом глобального обсуждения в контексте международного права, прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил проректор по международным связям Бакинского государственного университета (БГУ) Шахин Панахов во время выступления на международной конференции "Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида", прошедшей в БГУ.

"Эти события напоминают нам, что требование справедливости и признания выходит за национальные границы и обращено к совести всего человечества", - подчеркнул он.

По словам проректора, БГУ считает, что миссия высших учебных заведений не ограничивается только передачей знаний и навыков:

"Эта миссия также включает в себя вклад в укрепление мира, сохранение культурной идентичности и защиту прав человека".

Ш. Панахов добавил, что проведение этой конференции в актовом зале университета с участием студентов станет важным уроком новому поколению из недавней истории.

"Собравшиеся здесь сегодня ученые, представители диаспоры, активисты местных и международных неправительственных организаций, а также общественные деятели проведут обсуждения, в которых будут разделены не только боли прошлого, но и надежды на будущее. Мы уверены, что этот диалог еще больше привлечет внимание международных организаций и парламентов, откроет путь к новым инициативам в области защиты прав меньшинств. У нас нет никаких сомнений в том, что эта конференция станет не просто академическим обменом мнениями, но и демонстрацией коллективной воли во имя справедливости и мира", - отметил он.