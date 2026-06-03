БИГ и федерация сикхов усиливают сотрудничество

Бакинская инициативная группа и Международная федерация сикхов усиливают сотрудничество в сфере прав человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, выступая на международной конференции, посвященной теме "Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида".

"За последние пять месяцев в рамках сотрудничества между Бакинской инициативной группой и Международной федерацией сикхов было успешно проведено две международные конференции", - сказал он.

По его словам, мероприятия были посвящены ключевым вопросам транснациональных репрессий, дискриминации этнических меньшинств в Индии, защите прав человека, а также роли международных организаций в обеспечении прав коренных народов и этнических меньшинств.

А.Аббасов также сообщил, что в рамках сотрудничества был подготовлен и опубликован совместный доклад, представленный на 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Убежден, что наше сотрудничество с Международной федерацией сикхов внесет значительный вклад в защиту прав этнических меньшинств и прав человека", - отметил он.