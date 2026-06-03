В США мужчина взял в заложники несколько человек в банке

В США мужчина взял в заложники несколько человек в банке.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, неизвестный забаррикадировался в банке города Бейкерсфилд, штат Калифорния. Он удерживает

Правоохранители оцепили здание. Один из заложников был отпущен, общее число удерживаемых в банке пока неизвестно. На месте происшествия также направлены сотрудники ФБР.