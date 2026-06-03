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В США мужчина взял в заложники несколько человек в банке - ФОТО - ВИДЕО

В США мужчина взял в заложники несколько человек в банке. Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, неизвестный забаррикадировался в банке города Бейкерсфилд, штат Калифорния. Он удерживает Правоохранители оцепили здание. Один из заложников был отпущен, общее число удерживаемых в банке пока неизвестно.