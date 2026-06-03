https://news.day.az/world/1838901.html В США мужчина взял в заложники несколько человек в банке - ФОТО - ВИДЕО В США мужчина взял в заложники несколько человек в банке. Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, неизвестный забаррикадировался в банке города Бейкерсфилд, штат Калифорния. Он удерживает Правоохранители оцепили здание. Один из заложников был отпущен, общее число удерживаемых в банке пока неизвестно.
В США мужчина взял в заложники несколько человек в банке - ФОТО - ВИДЕО
В США мужчина взял в заложники несколько человек в банке.
Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, неизвестный забаррикадировался в банке города Бейкерсфилд, штат Калифорния. Он удерживает
Правоохранители оцепили здание. Один из заложников был отпущен, общее число удерживаемых в банке пока неизвестно. На месте происшествия также направлены сотрудники ФБР.
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