Гороскоп на 3 июня

Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Ошибки, как чужие, так и свои собственные, будут раздражать и бросаться в глаза, а желание поделиться советом или провести морально-нравственную беседу с кем-либо будет особенно сильным. Постарайтесь сдерживать желание поучать (к которому сегодня склоняют звезды), иначе расстроите и себя, и других. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе - проявить свои организаторские таланты на работе или дома. Сегодня сделать это будет особенно легко, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет озабочен деловыми вопросами - вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать "визитной карточкой" этого дня. Особенно если Овну покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей - сегодня он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!

Телец

Сегодня Телец имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Телец способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют ему не стесняться сегодня лезть в дела людей - если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Тельца будет вознагражден - возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.

Близнецы

Сегодня Близнецам ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Близнецы одержат победу, она в итоге окажется мнимой - побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у них получится играть защитником, а не нападающим.

Рак

Сегодня Рака будут волновать вопросы справедливости - и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать - подобные мысли могут потрепать Раку нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Раку ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Лев

Сегодня окружающие переложат на плечи Льва львиную часть своих проблем и забот! Лев готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Лев подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Льву за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Дева

Сегодня организаторские способности Девы достигнут огромных высот! Ее желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ней. Возможно, ситуация вверит заботам Девы группу людей или же она сама возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Дева сегодня справится легко: она полна энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!

Весы

Сегодня Весы то и дело будут отвлекать домашние заботы - не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть их вниманием, требуя от Весов помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Весы не в силах, им сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в них.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана - в пользе верности, и даже собственное начальство - в том, что Скорпиону необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Скорпиона может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!

Стрелец

Сегодня - отличный день для того, чтобы Стрелец посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Стрелец сегодня вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Стрелец не станет уменьшать их количество - сегодня он настроен экономить.

Козерог

Сегодня Козерог должен быть готов к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ему придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Козерога или его ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Козерога - логика и только логика. Ему придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Водолей

Сегодня наблюдательность и проницательность Водолея могут достигнуть высот, о которых он не подозревал! Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Водолею проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Водолей читает их мысли! Сам же он сегодня способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Рыбы

Сегодня отношения Рыб с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить им одно, а логика и факты - совершенно другое. Чтобы Рыбы окончательно не потеряли ориентиры, сегодня им следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет им, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.