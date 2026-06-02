Баку и Тбилиси обсудили будущее энергосотрудничества

Состоялась встреча председателя правления ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаева с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ингой Пхаладзе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ОАО "Азерэнержи".

Отмечается, что во встрече также принял участие директор ООО "Государственная электрическая система Грузии" Вано Зардиашвили.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по таким темам, как современные диспетчерские технологии, интеграция возобновляемых источников энергии в энергосистему, связи между энергосистемами и другие вопросы.