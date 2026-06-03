Сборная Азербайджана вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в Словакии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, коллектив под руководством главного тренера Эльшада Гулиева в 1/4 финала нанес поражение сборной Чехии.

Встреча, прошедшая на "Типос Арене", завершилась со счетом 5:2. В составе нашей команды забитыми голами отличились Эшгин Тагиев (дважды), Тамкин Халилзаде, Рамиз Човдаров и Мухаммед Халилов.

В других матчах этой стадии Венгрия разгромила Болгарию (4:0), Украина нанесла поражение Грузии (4:0), а Сербия оказалась сильнее Румынии (6:4).

Напомним, что в 1/8 финала сборная Азербайджана обыграла Казахстан со счетом 3:2. В групповом этапе наша команда заняла первое место в группе F, одержав победы над Австрией (1:0), Италией (3:0) и Францией (3:2).