Иран заявил о ракетных ударах по американским объектам в регионе

Иран заявил о ракетных ударах по американским объектам в Кувейте и Бахрейне.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Корпус стражей исламской революции назвал атаку ответом на действия США в регионе и предупредил, что в случае новых ударов последует более жесткая реакция.

По предварительным данным, целью ударов стали американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне. При этом США заявляют, что часть ракет не достигла целей, а часть была перехвачена силами ПВО.

На фоне атаки в регионе усилились меры безопасности. В Кувейте сообщили о работе систем противовоздушной обороны и предупредили жителей не приближаться к возможным обломкам. В Бахрейне также были зафиксированы тревоги, а авиарейсы начали обходить опасные районы.