TRIPP обладает гораздо большим потенциалом, чем предполагалось

"Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) обладает значительно большим потенциалом, чем изначально предполагалось.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend специальный посланник США по мирным миссиям Ари Лайтстоун в кулуарах Бакинской энергетической недели.

"Когда мы начинали работу над TRIPP, мы не до конца понимали его полный потенциал. Мы считали, что это хороший способ соединить основную часть Азербайджана с его Нахчываном и обеспечить устойчивый мир с Арменией. Однако позже мы поняли, что Азербайджан становится ключевым звеном на пути к странам C5 (пять стран Центральной Азии), которые теперь фактически превратились в C6 (пять стран Центральной Азии плюс Азербайджан), и далее - на запад. Если посмотреть на события, происходящее в мире сегодня, региональная интеграция, энергетическая безопасность и стабильность имеют критическое значение. И возможность реализации TRIPP показывает, что при эффективном лидерстве и при наличии четкого видения можно соединять инфраструктуру и обеспечить процветание", - сказал он.

Спецпосланник отметил, что TRIPP является правильным решением для построения мира в регионе Южного Кавказа.

"Организация Объединённых Наций не смогла бы создать доверие между Азербайджаном и Арменией. Европейцы также не пришли бы сюда, чтобы выстраивать доверие. Ни один из соседей не стал бы этим заниматься. Но Президент Трамп, который известен тем, что говорит прямо и стремится решать проблемы напрямую, заявил о готовности поддержать эту возможность и лично связать своё имя с инициативой, чтобы обеспечить доверие. Это не временная "заплатка" для проблемы, а действительно правильное решение. Если бы мы начинали с нуля, мы бы создали TRIPP, потому что должна быть прямая связность от Транс-Каспия до Европы. Этого не существовало из-за конфликтов, и это станет возможным благодаря вашему лидерству и Президенту Трампу", - добавил он.

Лайтстоун также в более широком плане отметил растущее значение Среднего коридора, где TRIPP является частью формирующейся системы связности.

"В то время как и на севере, и на юге наблюдаются проблемы, этот регион, который раньше не ассоциировался со стабильностью, сегодня является одним из наиболее стабильных. Если вы хотите инвестировать там, где есть правовая определённость, чёткие правила и понятные возможности, то это именно то место, и не имеет значения, в какой сфере вы работаете - критические минералы, газ, энергетика, телекоммуникации или искусственный интеллект. Кто бы мог подумать, что мы будем говорить о Баку как о потенциальном центре ИИ не только региона, но и мира? Когда речь идёт о месте для инвестиций с надёжным энергоснабжением, развитой оптоволоконной инфраструктурой, мирными отношениями с соседями и удобной восточно-западной связностью, этот регион находится прямо в центре всего этого. А если посмотреть на все другие альтернативы, там всегда есть проблемы. Поэтому этот вариант выглядит значительно более привлекательным", - пояснил он.

Кроме того, спецпосланник затронул более широкие возможности сотрудничества между американским и азербайджанским бизнесом.

"Нам необходимо развивать долгосрочные связи между нашими странами и выстраивать механизмы взаимодействия. Сегодня Oracle подписывает меморандум о взаимопонимании, здесь присутствуют Exxon и Chevron, а также Apollo. Бакинская энергетическая неделя объединяет все эти компании. Мы готовы двигаться в новые сферы - нам лишь нужно понимать, что там действительно есть возможности. Американский бизнес быстро реагирует, когда видит, что здесь можно добиться успеха", - отметил Лайтстоун.

Он также подчеркнул значение первого экономического диалога между США и Азербайджаном, состоявшегося в рамках Бакинской энергетической недели, назвав его важным шагом и отметив, что американский бизнес обратит внимание на открывающиеся возможности.

"Сразу после этого моя команда вернётся в США и расскажет об этом партнёрам. А те, в свою очередь, приедут и увидят, что здесь можно зарабатывать и вести бизнес в безопасной среде", - добавил спецпосланник.

Он также указал на географическое положение Азербайджана как регионального хаба: "Когда я нахожусь в Баку, я могу поехать в Казахстан, в Туркменистан, я могу вести бизнес в Грузии. Это место, где стоит быть".

Лайтстоун отметил, что возможности в стране носят широкомасштабный характер: "То, что я понял за все свои визиты сюда, - это то, что возможности практически безграничны: будь то недвижимость, полезные ископаемые, туризм или другие сектора. Американские компании придут и будут инвестировать".

Он также добавил, что Азербайджан стал одним из самых часто посещаемых им направлений, подчеркнув углубление взаимодействия между двумя странами.

"Азербайджан - одно из моих любимых мест для визитов. Думаю, это моя восьмая или девятая поездка сюда чуть более чем за год. Когда я впервые приехал в Баку в марте 2025 года, я не знал, чего ожидать, но встретил здесь руководство, которое мыслит категориями не дней, недель или месяцев, а десятилетий, что позволяет планировать устойчивое и успешное будущее. Отношения с США, которые мы отмечаем в рамках Бакинской энергетической недели, насчитывают по меньшей мере 31 год и характеризуются устойчивыми связями между американскими и азербайджанскими компаниями. Отношения между президентами двух стран тоже очень хорошие. С момента вашингтонского саммита 8 августа 2025 года связи между двумя странами получили развитие, которое мало кто мог предвидеть. Я приезжаю сюда с энтузиазмом и интересом, но то, что, как мне казалось, я понимал 14 месяцев назад, оказалось лишь верхушкой айсберга по сравнению с тем потенциалом, который открывается в отношениях между Азербайджаном и Соединёнными Штатами", - заключил он.