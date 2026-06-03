В США арестовали выигравшего самолет в ролике MrBeast пилота

Пилота, который выиграл самолет в ролике MrBeast, арестовали за перевозку наркотиков в Парагвае.

Как передает Day.Az, американский пилот Джабари Браун был арестован в одном из отелей Асунсьона (столица Парагвая) 31 мая.

Его и еще четверых жителей США задержали после того, как власти обнаружили более 260 кг марихуаны в ангаре международного аэропорта имени Сильвио Петтиросси. Наркотики были доставлены из Майами на частном самолёте. Предположительно, Браун был одним из пилотов. Стоимость веществ оценивают в 3,6 млн долларов.

При этом Брауна уже освободили по просьбе прокуроров, трое соучастников ещё остаются под стражей на время следствия. Браун известен в социальных сетях и специализированных авиационных СМИ как капитан Трейзи. В декабре 2025 года он выиграл реактивный самолёт стоимостью 2,4 млн в видео "100 пилотов сражаются за частный самолёт" от блогера MrBeast.