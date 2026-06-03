Биткоин резко упал в цене

На криптовалютном рынке за последние сутки усилились распродажи, что привело к заметному снижению стоимости большинства цифровых активов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные CoinMarketCap, общая капитализация мирового рынка криптовалют за последние 24 часа уменьшилась на 5,59% и опустилась до 2,29 трлн долларов.

Крупнейшая криптовалюта - Bitcoin - подешевела на 6,11%, достигнув отметки 66 365 долларов. Ethereum, занимающий второе место по рыночной капитализации, потерял 7,76% стоимости и торговался на уровне 1 841 доллара.

Снижение затронуло и другие ведущие цифровые активы. Так, BNB подешевел на 7,71%, Bitcoin Cash - на 15,26%, Bittensor - на 11,31%, а Monero потерял 4,43% своей стоимости.

Негативная динамика наблюдалась и среди токенов, обеспеченных золотом. Цена PAX Gold снизилась на 0,31%, а Tether Gold - на 0,44%. Исключением стал Zcash, который вырос на 7,44% и оказался в числе немногих криптоактивов, продемонстрировавших рост.

Индекс CoinMarketCap 20 Index, отражающий состояние крупнейших криптовалют, также оказался в минусе, потеряв 6,27% и снизившись до 136,27 пункта.

Эксперты связывают текущее падение рынка с усилением напряженности в отношениях между США и Ираном. На фоне роста геополитических рисков инвесторы сокращают вложения в высокорискованные активы, что усиливает давление на криптовалютный сектор. Дополнительным фактором стали массовые ликвидации позиций: за последние сутки объем принудительно закрытых сделок на рынке достиг примерно 766 млн долларов.

Давление на рынок также усилилось после снижения курса Bitcoin до минимальных значений за последние семь недель. Участники торгов продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и ее возможными последствиями для мировых финансовых рынков. Пока инвесторы предпочитают более надежные инструменты, криптовалюты остаются под влиянием негативных настроений.