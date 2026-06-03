В Баку проходит конференция о событиях в Амритсаре

В Баку при организации Бакинской инициативной группы проходит международная конференция на тему "Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида", посвященная репрессивной политике правительства Индии в отношении этнических меньшинств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители общины далитов, страдающей от репрессивной и системной политики дискриминации правительства Индии, впервые примут участие в мероприятиях, проводимых в нашей стране.

В мероприятии на тему "Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида" также примут участие влиятельные представители сикхской общины из Канады, Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австралии и США, а также руководители аналитических центров, эксперты в области прав человека и этнических меньшинств, лица, ставшие непосредственными жертвами репрессивной политики, политики расизма и преследований правительства Индии.

На конференции будут обсуждаться вопросы постоянного сохранения в повестке дня международных организаций темы политики транснациональных репрессий и системных преследований, осуществляемой правительством Индии в отношении этнических и религиозных меньшинств, в частности представителей сикхской и далитской диаспор и членов их семей. В то же время состоится обмен мнениями об усилении скоординированного сотрудничества между пострадавшими от репрессий диаспорскими организациями, укреплении совместных механизмов правовой защиты от транснациональных преследований и совместной деятельности на международных платформах.

Наряду с этим, будут проведены дискуссии вокруг фактов вооруженных нападений, актов насилия и гибели тысяч невинных людей, совершенных Индией в июне 1984 года во время событий в Амритсаре против сикхской общины и ее религиозно-культурных ценностей, а также вопросов правовой оценки этих событий на международном уровне и соблюдения правительством Индии обязательств, взятых перед международными организациями в связи с правами этнических меньшинств.

Вооруженное нападение, осуществленное правительством Индии в июне 1984 года на комплекс Хармандир-Сахиб (Золотой храм) в Амритсаре, один из священных религиозных мест сикхской общины, является организованным на государственном уровне актом насилия против религиозно-духовных ценностей, свободы вероисповедания и историко-культурного наследия общины. Согласно данным, собранным на основе отчетов международных неправительственных организаций, независимых источников и свидетельских показаний, сообщается, что в результате вооруженного нападения в Амритсаре и близлежащих городах погибло около 8 тысяч гражданских лиц.

Отметим, что в докладе под названием "Преодолевая границы: транснациональные репрессии Индии против сикхской диаспоры", подготовленном в марте текущего года совместно Бакинской инициативной группой и Sikh Federation International, нашли отражение факты о репрессивной политике правительства Индии в отношении представителей диаспоры, проживающих за пределами страны, и событиях в Амритсаре 1984 года.

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