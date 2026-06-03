Объявлены доходы PASHA Kapital за 2025 год

Доходы PASHA Kapital в 2025 году выросли до 9,9 миллиона манатов, при этом расширилась база активов, а обязательства сократились.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член правления PASHA Kapital Эльнур Фатуллаев на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам компании за 2025 год.

По его словам, выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с 2024 годом - с 8,4 до 9,9 миллиона манатов. Основную часть доходов составили комиссионные доходы. В 2025 году они достигли 6,3 миллиона манатов. Кроме того, компания получила 2,4 миллиона манатов чистого процентного дохода.

Э. Фатуллаев отметил, что в структуре комиссионных доходов преобладают брокерские услуги. На их долю пришлось 69,7% общей выручки. Доля услуг андеррайтинга составила 28,8%, прочие операции - 1,5%.

Член правления также сообщил, что чистая прибыль компании продемонстрировала рост. Показатель, составивший 2,2 миллиона манатов в 2024 году, в 2025 году увеличился до 2,5 миллиона манатов, что соответствует росту на 13%.

По его словам, положительная динамика отмечена и в финансовом положении компании. Активы увеличились с 56,1 до 64,8 миллиона манатов, тогда как обязательства снизились с 47,6 до 46,1 миллиона манатов. Капитал вырос с 16,5 до 18,7 миллиона манатов.

Э. Фатуллаев добавил, что маржа чистой прибыли в 2025 году составила 25,3%, а рентабельность собственного капитала - 14,5%.

Он подчеркнул, что опубликованные показатели отражают устойчивое развитие PASHA Kapital, укрепление финансовой стабильности и усиление позиций на рынке капитала.