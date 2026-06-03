Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,9 доллара США, или на 2,77%, до 101,68 доллара США.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 3,22 доллара, или на 3,14%, до 99,26 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,31 доллара, или на 4,29%, до 73,75 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,82 доллара, или на 2,81%, до 97,48 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.