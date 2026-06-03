https://news.day.az/society/1838942.html В некоторых частях Джалилабада не будет света В некоторых районах Джалилабада будет временно ограничена подача электроэнергии. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
В некоторых частях Джалилабада не будет света
В некоторых районах Джалилабада будет временно ограничена подача электроэнергии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что сегодня на территории Джалилабадской электрической сети будут проводиться ремонтные работы на 35-киловольтной воздушной линии "Гейтапа", отходящей от подстанции "Джалилабад" напряжением 35/10 кВ.
В связи с этим с 12:30 до 15:00 ограничения в подаче электроэнергии затронут город Гёйтапа, а также часть сел Муган, Привольное, Агдаш и Гезиабад.
После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.
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