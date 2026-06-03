В некоторых частях Джалилабада не будет света

В некоторых районах Джалилабада будет временно ограничена подача электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что сегодня на территории Джалилабадской электрической сети будут проводиться ремонтные работы на 35-киловольтной воздушной линии "Гейтапа", отходящей от подстанции "Джалилабад" напряжением 35/10 кВ.

В связи с этим с 12:30 до 15:00 ограничения в подаче электроэнергии затронут город Гёйтапа, а также часть сел Муган, Привольное, Агдаш и Гезиабад.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.