Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Армении продолжают искать поводы для обвинений в адрес Азербайджана, упорно забывая при этом вспомнить о собственных деяниях.

Год назад лица, называющие себя расследователями фактов, во главе с экс-омбудсманом Татояном подняли вопрос о якобы вырубке азербайджанской стороной ценных деревьев на территории, вернувшийся под контроль Азербайджана.

Устроить шум на уровне скандала национального масштаба не удалось. Но "экологи" не отступили. В январе этого года журналисты атаковали на брифинге премьер-министра вопросом, почему власти не поднимают эту тему. Никол Пашинян ответил на это, что у него нет такой информации. СМИ не сдались, попытавшись привлечь в свидетели Министерство окружающей среды. Там посоветовали не искажать факты. Особенно усердствовал ресурс Маргариты Симоньян, который судьба платанов озаботила больше, чем все армянское общество вместе взятое.

Накануне издание в очередной раз с завидным упорством подняло эту тему. Оно обратилось в Генпрокуратуру с запросом, было ли возбуждено уголовное дело по "факту". Там ответили, что - нет. Этот ответ вызвал возмущение и какое-то странное недоумение. А что борцы за деревья хотели услышать? Это в прежние времена в Армении нагло возбуждали дела по обвинениям Азербайджана в каких-то деяниях, будучи уверенными, что разрушенных армянами городов и вырубленных ими лесов мир все равно не увидит, а если и увидит, пройдет мимо. Сегодня все изменилось. Нынешнее правительство Армении не хочет ставить себя в глупое положение, втягиваясь в заведомо проигрышные затеи, да еще грозящие ответным ударом.

Ранее слишком уж озабоченным этой темой товарищам популярно объяснили, что возбуждать обвинения можно будет только после проведения делимитации и демаркации. Тогда станет ясно, о какой территории идет речь и в чьих границах она находится. То есть провокаторам дали понять, что обозначенная территория занята азербайджанскими позициями не просто так. Она не "захвачена" и не "сдана", а возвращена. Если "факты" имели место в границах Азербайджана, то возбуждать уголовное дело в Армении по этому факту будет глупо и незаконно.

Отметим, что указанный заповедник расположен в Сюникской области и прилегает к границам с Зангиланским районов Азербайджана. За годы конфликта заповедник подозрительно разросся в три раза с 10 тысяч до почти 30 тысяч гектаров. В армянских источниках утверждается, что произошло это за счет включения в него других охраняемых природных зон. Но не исключаем, что туда "случайно" попали и уникальные природные памятники Азербайджана.

Заповедник Шахаох прилегает к Беситчайскому заповеднику в Зангилане. Зангезур, и Восточный, и Западный, это единая экосистема, обладающая уникальными природными богатствами. Уникальная платановая роща занимала 100 из 107 гектаров Беситчайского заповедника. Платановая роща Беситчая была второй по величине в мире рощей восточного платана (чинар). Восточный чинар является одним из самых ценных и редких пород платанов, мало распространенных в мире. В годы оккупации армянами было уничтожено почти пятьдесят процентов территории заповедника. Деревья вырубались, а драгоценная древесина переправлялась в Армению для мебельных цехов и для продажи за рубеж. То, что оккупанты не успели вырубить и продать, они сожгли, убегая от наступления Азербайджанской армии в октябре 2020 года.

Сейчас Беситчайский заповедник восстанавливается. Восстанавливаются и другие природные территории, пострадавшие от армянского вандализма.

За годы армянской оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре было полностью уничтожено около 60 тысяч гектаров лесного покрова. До оккупации площадь лесного фонда на этих территориях составляла около 229-260 тысяч гектаров. То есть экоциду и вырубке подверглась практически четверть всех лесных массивов захваченного региона. Уничтожение лесных ресурсов Азербайджана носило системный и многоцелевой характер. На оккупированных территориях велась интенсивная заготовка древесины для мебельной промышленности Армении и экспорта за рубеж. Особо пострадали редкие и ценные виды деревьев, включая столетние восточные платаны, дуб, грецкий орех, эльдарскую сосну и хурму. Массовая неконтролируемая заготовка леса фиксировалась в последние недели перед передачей районов (особенно Кельбаджарского и Лачинского) под контроль Азербайджана. То, что не успели вырубить, армяне сожгли. Серьезно пострадал исторический лесной массив Топхана вблизи города Шуша.

Наибольший урон был нанесен Зангиланскому району (уничтожена уникальная платановая роща), Кельбаджарскому району (вырубка реликтовых лесов и массовые пожары), Лачинскому району (хищническая эксплуатация местных лесных угодий). Серьезно пострадали Джебраильский, Губадлинский и Шушинский районы.

Только в 2014-2018 годах, по данным самих армянских СМИ, на оккупированных территориях было вырублено в 2.3 раза больше деревьев, чем во всей Армении (404,800 кубометров против 175,300 кубометров древесины). Только в одном 2017 году в Карабахе было вырублено 102 488 кубометров леса.

В 1988 году на территории Шуши и Аскерана с целью охраны природных комплексов был создан Государственный природный заказник "Дашалты" площадью 450 гектаров. В 1992 году армяне полностью его уничтожили.

Фактов экоцида, совершенного армянскими оккупантами в годы конфликта, сотни. Интересно, в курсе ли этого Арман Татоян, выдвинувший год назад сомнительные предположения, которые пытаются держать на повестке до сих пор? Кстати, эти предположения были легко опровергнуты благодаря снимкам из космоса. Наши соседи очень любят подглядывать за Азербайджаном через чужие спутники. Пусть присмотрятся получше. Там все ясно видно.