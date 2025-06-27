Армянские СМИ, ссылаясь на финансируемый со стороны OCCRP и Сороса портал Hetq, распространили материал под громким заголовком: "Азербайджан вырубил 60 гектаров леса в Шиховузском заповеднике".

В статье утверждается, что азербайджанская сторона якобы вырубила лес в районе села Неркин Ханд, построила на этом месте военные объекты и проложила 7-8-метровую дорогу. В качестве доказательств используются спутниковые снимки с платформ Google Earth и Planet.

Как передает Day.Az, Faktyoxla Lab провел свое расследование и опроверг эти утверждения, предоставив обоснованные контраргументы и доказательства манипулятивного подхода армянских медиа.

Материал Hetq пытается представить небольшую лесополосу у подножия горы, расположенную напротив села Неркин Ханд, как полноценный заповедник, хотя в действительности речь идет о рядовой горной зоне без охраняемого статуса.

Утверждение о якобы массовой вырубке азербайджанцами подтверждения не находит. На спутниковых снимках 2020 и 2024 годов, проанализированных Faktyoxla Lab, видно, что дорога и вырубки находятся на армянской стороне условной границы. Эти объекты были созданы армянами еще в 2020 году, о чем свидетельствуют снимки с высокой детализацией.

Более того, спутниковые снимки показывают, что дорога начинается на армянской стороне и идет в направлении армянского населенного пункта, что полностью противоречит утверждениям о "вторжении" Азербайджана.

Автор и источник множества заявлений о якобы "экологических преступлениях" Азербайджана - бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, давно известный своей ангажированной позицией и распространением дезинформации. Именно он в августе 2023 года представил видеосюжет с обвинениями в адрес Азербайджана, где утверждал, что в районе села Неркин Ханд якобы вырублено 10 тысяч деревьев и проложено десятки километров дорог.

Однако даже базовый анализ спутниковых снимков и геометрии местности показывает абсурдность подобных утверждений. К примеру, в указанной зоне физически невозможно разместить такие объемы инфраструктуры.

Также Татоян распространял фейк о том, что местные жители якобы лишены доступа к питьевой воде из-за действий Азербайджана.

Но видеоматериалы CivilNet с места событий показывают, что армяне продолжают использовать воду из реки Цав. Качество воды и её пригодность - отдельный вопрос, не имеющий отношения к азербайджанской стороне.

Так в чем же истинная причина этой лжи, распространенной со стороны Hetq со ссылкой на дезинформационный отчет Татояна?

Если обратиться к открытым источникам мониторинга лесного покрова, становится очевидно, что реальная экологическая катастрофа развернулась не по вине Азербайджана, а по вине самой Армении. Так, по данным платформы Global Forest Watch, в Сюникской области с 2001 по 2024 год вырублено 2,23 тысячи гектаров леса. Из них 222 га - для переработки тяжелых металлов, 80 га - для сельхозработ, 56 га - под строительство жилья и инфраструктуры.

Кроме того, по данным спутников Planet, в районе Неркин Ханд с 2002 по 2024 годы утрачено всего 4 гектара леса, причем основной урон пришелся на 2003-2004 годы - задолго до появления азербайджанских позиций вблизи границы.

Согласно данным OSMLandUse, у села Неркин Ханд имеются два крупных пастбищных участка общей площадью около 436 тыс. кв. м. Это опровергает заявления армянских фермеров о том, что у них "забрали земли для выпаса скота".

В Армении уже давно действует мощная и хорошо организованная "лесная мафия", связанная с чиновниками, силовиками и бизнесом. Примеры:

В 2016 году в зоне Шиховузского заповедника незаконно вырублено более 30 редких дубов - древесина пошла на производство бочек для коньячного завода брата министра экологии.

В 2018 году в этом же заповеднике вырублено 600 деревьев, но дело замяли.

В 2021 году госпрокуратура расследовала дело против 13 сотрудников Минэкологии и лесного хозяйства Армении по обвинениям в коррупции и покровительстве "лесной мафии". Ущерб государству - $3 млн.

В 2023 году Армения сдала в аренду 235 лесных участков на сумму почти $39 млн.

По оценкам проекта Armenia Tree Project, ежегодно в Армении вырубается 750 тыс. кубометров древесины, из которых лишь 10-12% регистрируются официально.

И таких фактов очень много.

На фоне этих данных становится ясно, что фейковые обвинения в адрес Азербайджана - это способ отвлечь внимание международного сообщества от варварского уничтожения лесов Армении. Не исключено также, что таким образом армянские военные структуры прикрывают собственные нелегальные проекты в зоне Неркин Ханд, включая строительство военных объектов под видом "азербайджанской угрозы".

Заявления армянских политиков и СМИ о том, что азербайджанские войска якобы продвигаются вглубь армянской территории, не раз были опровергнуты официальными властями Армении.

17 декабря 2020 года Минобороны Армении приказало войскам покинуть высоты в районе Кафанского района и 13 деревень, включая Неркин Ханд. Это подтвердил Пашинян с трибуны парламента 27 октября 2021 года.

В 2022 году Минобороны Армении официально опровергло заявления о присутствии азербайджанских военных в районе села Цав.

Даже местные жители Неркин Ханд дают противоречивые показания. Так, один житель утверждал, что "азербайджанцы поставили палатки у кладбища", а другой - что "ходил на могилу сына каждые 2-3 дня, и никаких военных не видел".

Ключевой аргумент - мониторинги Евросоюза. Миссия ЕС в Армении (EUMA) дважды посещала Неркин Ханд, но ни разу не заявила о каких-либо нарушениях со стороны Азербайджана. Это - веское подтверждение несостоятельности всех обвинений.

В завершении, Faktyoxla Lab приходит к выводу, что утверждения о "вырубке Азербайджаном 60 га леса" - фейк, не подтверждаемый ни спутниковыми данными, ни фактами на месте. Армянская сторона пытается использовать дезинформацию, чтобы замести следы собственных экологических преступлений, совершённых "лесной мафией". Подобные информационные вбросы также могут быть частью коррупционных схем в армянских военных структурах.