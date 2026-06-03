Пропускная способность БТК выросла в 5 раз

Пропускная способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс после завершения работ по модернизации увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год, что значительно усиливает роль Среднего коридора в международных грузоперевозках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник председателя Азербайджанские железные дороги (АЖД) Эмиль Мамедов в ходе II Каспийского международного форума на тему "Транспорт, транзит и логистика", проходящего в Баку.

По его словам, накануне состоялось официальное мероприятие, посвященное вводу в полную эксплуатацию модернизированной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Мамедов отметил, что географическое положение Азербайджана и развитие проходящих через страну международных транспортных коридоров сегодня находятся в центре внимания как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Он подчеркнул, что важную роль в дальнейшем наращивании транзитного потенциала страны играет развитие Среднего коридора и реализация проекта Зангезурского коридора, который позволит увеличить пропускную способность транспортной системы Азербайджана в несколько раз и создаст дополнительные возможности для роста объемов грузоперевозок.

По словам представителя АЖД, обсуждения в рамках форума направлены на поиск наиболее эффективных способов использования существующей инфраструктуры и адаптации транспортно-логистической отрасли к быстро меняющимся условиям международного рынка.

Мамедов отметил, что обмен опытом между участниками форума и обсуждение перспективных проектов будут способствовать выработке новых решений для развития транспортной взаимосвязанности и повышения эффективности международных перевозок.

Отметим, что II Каспийский международный форум "Транспорт, транзит и логистика" проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.