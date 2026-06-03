https://news.day.az/politics/1838947.html Сахиба Гафарова посетила памятник Гейдару Алиеву в Белграде - ФОТО Находящаяся с рабочим визитом в Республике Сербия председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан в Белграде. Об этом сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса. Спикер Сахиба Гафарова возложила цветы к памятнику.
Сахиба Гафарова посетила памятник Гейдару Алиеву в Белграде - ФОТО
Находящаяся с рабочим визитом в Республике Сербия председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан в Белграде.
Об этом сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Спикер Сахиба Гафарова возложила цветы к памятнику.
Отметим, что открытие памятника великому лидеру Гейдару Алиеву, установленного в парке Ташмайдан, состоялось в 2011 году при участии Президента Ильхама Алиева.
Затем парламентская делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой посетила также памятник выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу.
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