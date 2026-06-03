В Азербайджане пройдут вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр 7 июня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в этот же день для абитуриентов III группы, выбравших оба подгрупповых направления DT и TC, также состоится экзамен по географии.

Экзамен пройдет в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гейчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

Экзамен начнется в 10:00. Пропускной режим завершится за 15 минут до начала экзамена - в 09:45. Участники, прибывшие после этого времени, в здание экзамена допущены не будут.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы: пропускной лист на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Граждане Азербайджана, включая участников младше 16 лет, должны предъявить удостоверение личности. Иностранцы и лица без гражданства должны представить разрешительные удостоверения, выданные Государственной миграционной службой. Иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей должны предъявить удостоверение беженца.

Участники, в удостоверении личности которых нет фотографии, вместе с другими документами должны представить справку, выданную учебным заведением, с вклеенной фотографией. На справку приклеивается фотография участника размером 3x4 см, которая заверяется печатью.

В городах и районах, где пройдет экзамен, всего выделены 212 экзаменационных зданий и 3803 экзаменационных зала. К управлению экзаменами привлечены 212 общих руководителей экзамена, 605 руководителей экзамена, 4716 наблюдателей, 673 сотрудника пропускного режима и 212 представителей зданий.

В экзамене по I группе специальностей ожидается участие 33 986 абитуриентов, по IV группе - 6 518 абитуриентов. В экзамене по географии для абитуриентов III группы, выбравших оба подгрупповых направления DT и TC, примут участие 11 186 человек. В целом ожидается участие 51 690 абитуриентов.

В экзамене также примут участие 65 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением зрения, церебральным параличом, нарушением слуха и другими особенностями. Для их комфортного участия в экзамене в зданиях выделены специальные залы. Для лиц с нарушением зрения, у которых установлено нарушение функций организма на 81-100 процентов, назначены индивидуальные наблюдатели. Для абитуриентов с ограничением передвижения также созданы условия для входа в здание, зал и перемещения внутри.