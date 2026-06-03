В США пассажир самолета напал на стюарда

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Сан-Хуан - Чикаго, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Майами после инцидента на борту с участием одного из пассажиров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, мужчина попытался напасть на бортпроводника и предпринял попытку открыть дверь пассажирского лайнера во время полета, что создало угрозу безопасности рейса.