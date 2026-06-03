https://news.day.az/world/1839030.html В США пассажир самолета напал на стюарда - ВИДЕО Пассажирский самолет, выполнявший рейс Сан-Хуан - Чикаго, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Майами после инцидента на борту с участием одного из пассажиров.
В США пассажир самолета напал на стюарда - ВИДЕО
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Сан-Хуан - Чикаго, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Майами после инцидента на борту с участием одного из пассажиров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, мужчина попытался напасть на бортпроводника и предпринял попытку открыть дверь пассажирского лайнера во время полета, что создало угрозу безопасности рейса.
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