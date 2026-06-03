Азербайджан обсудил с Венесуэлой и Ираном энергопроекты

Обсуждены энергопроекты Азербайджана с Венесуэлой и Ираном.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с заместителем министра углеводородов Венесуэлы Синди Рондон и заместителем министра нефти Ирана, исполнительным директором Иранской национальной газовой компании Саидом Тавакколи, сообщили Day.Az в Министерстве энергетики Азербайджана.

В ходе встречи с С. Рондон была отмечена значимость переговоров, проводимых в рамках международных форумов, а также сотрудничества в формате ОПЕК+ для развития энергетических связей между двумя странами. На фоне роста спроса на энергоресурсы в предстоящие десятилетия подчёркнута важность взаимодействия между странами-производителями энергии. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовом секторе.

Было доведено до внимания, что Венесуэла обладает богатыми запасами нефти и газа, отмечены возможности разработки новых месторождений, расширения проектов на море и сотрудничества с международными энергетическими компаниями. Была предоставлена информация об опыте Азербайджана в углеводородной сфере. Также были рассмотрены такие направления, как возможное сотрудничество между государственными энергетическими компаниями двух стран, подготовка специалистов, межуниверситетский обмен и развитие человеческих ресурсов.

На встрече с С. Тавакколи были обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в нефтегазовой и электроэнергетической сферах. Стороны рассмотрели реализацию совместных проектов, а также развитие энергетического взаимодействия в формате D-8.