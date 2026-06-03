"Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) откроет значительные возможности для Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госдеп США, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился. Более того, он завершился подписанным мной меморандумом, создающим новый маршрут процветания - TRIPP, который откроет значительные возможности для обеих стран", - сказал он.