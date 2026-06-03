https://news.day.az/politics/1839136.html TRIPP откроет значительные возможности для Азербайджана и Армении - Рубио "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) откроет значительные возможности для Азербайджана и Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на Госдеп США, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
TRIPP откроет значительные возможности для Азербайджана и Армении - Рубио
"Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) откроет значительные возможности для Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Госдеп США, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
"Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился. Более того, он завершился подписанным мной меморандумом, создающим новый маршрут процветания - TRIPP, который откроет значительные возможности для обеих стран", - сказал он.
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