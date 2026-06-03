Согласно Трудовому кодексу, отдельным категориям работников помимо основного отпуска предоставляется также дополнительный отпуск с учетом условий труда, особенностей трудовой функции, трудового стажа и семейного положения.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство труда и социальной защиты населения.

Так, работникам, занятым на вредных и тяжелых работах, на подземных работах, а также выполняющим трудовые функции, требующие высокой концентрации внимания, эмоционального напряжения, умственных и физических нагрузок, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью не менее шести календарных дней. Перечень вредных и тяжелых производств, профессий и должностей, дающих право на такой отпуск, утверждается в установленном порядке.

Право на дополнительный отпуск за трудовой стаж определяется, исходя из фактического периода работы сотрудника по трудовому договору у работодателя. При стаже от пяти до десяти лет предоставляются два дополнительных календарных дня отпуска, от десяти до пятнадцати лет - четыре дня, свыше пятнадцати лет - шесть дней.

Законодательством также предусмотрен дополнительный отпуск для женщин, имеющих детей. Независимо от продолжительности основного и дополнительного отпусков женщинам, воспитывающим двух детей младше 14 лет, предоставляются два дополнительных календарных дня отпуска. Женщины, имеющие трех и более детей младше 14 лет либо ребенка с инвалидностью, получают пять дополнительных календарных дней отпуска.

Этим правом также могут воспользоваться отцы, самостоятельно воспитывающие детей, а также лица, усыновившие детей.