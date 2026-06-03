SMART Solutions призвала к комплексной цифровизации логистики

Оптимизация логистических цепочек требует комплексного подхода, включающего взаимодействие всех участников рынка, развитие цифровых решений и постепенное внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил основатель и генеральный директор SMART Solutions Group Канан Табасаранский на II Каспийском международном форуме на тему "Транспорт, транзит и логистика", проходящем в Баку.

Он отметил, что основная задача заключается в повышении эффективности и устранении существующих барьеров в цепочках поставок, подчеркнув, что речь идет о системных изменениях, охватывающих весь процесс.

"Мы стремимся устранить все эти сложности в логистической цепочке, которые сегодня существуют, и важно понимать, что это не отдельные фрагменты, а единая система, где каждый элемент влияет на результат", - сказал он.

По его словам, успешная трансформация возможна только при полной координации между всеми участниками процесса, поскольку цифровизация требует общего понимания целей и синхронизации действий.

"Нужна согласованность всех стейкхолдеров, и в простой формулировке это означает, что все участники должны одинаково понимать, что именно мы делаем и зачем", - отметил К. Табасаранский.

Он добавил, что цифровые решения должны одновременно учитывать технологические, регуляторные и организационные аспекты, а также приносить практическую ценность на каждом этапе.

"Нельзя рассматривать только продукт или только законодательство, или только изменение мышления отдельно - это всегда комбинация факторов, которые должны работать вместе", - подчеркнул он.

К. Табасаранский отметил, что ключевым критерием успешности цифровых проектов является их практическая применимость и реальная польза для бизнеса и отрасли, включая даже небольшие, но устойчивые улучшения процессов.

"Любая трансформация должна создавать измеримую ценность для бизнеса, пользователей и всей отрасли, и даже небольшие шаги важны, если они действительно улучшают процессы", - сказал он.

По его словам, внедрение цифровых решений требует не только технологической реализации, но и нормативной поддержки, обеспечивающей возможность масштабирования.

"Важно не только разработать технологию, но и обеспечить ее поддержку на уровне регулирования, иначе масштабировать решения невозможно", - добавил К. Табасаранский.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация должна рассматриваться как поэтапный процесс, включающий тестирование, адаптацию и последующее масштабирование решений.

Отдельно он отметил растущую роль искусственного интеллекта в логистике, подчеркнув, что ИИ следует рассматривать прежде всего, как инструмент повышения эффективности бизнес-процессов, который помогает ускорять обработку данных и операций, при этом не заменяя человека в принятии ключевых решений.