Стало известно, сколько воды накоплено в Сарсангском водохранилище

В настоящее время в Сарсангском водохранилище накоплено около 320 миллионов кубометров воды, при этом приток воды в водохранилище продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Службы региональной водной мелиорации Ильхам Гулиев в ходе медиа-тура в город Ханкенди и Агдеринский район, организованного Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

По его словам, высота плотины Сарсангского водохранилища составляет 125 метров, длина - 555 метров, а ширина верхней части - 12 метров.

Гулиев отметил, что максимальная глубина водохранилища достигает 103 метров.

"Уровень воды в водохранилище составляет 528 метров по Балтийской системе высот", - добавил он.