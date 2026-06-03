В Варшаве состоялось торжественное открытие Центра тюркской культуры и наследия

2 июня 2026 года в одном из самых престижных высших учебных заведений Польши - Варшавском университете - состоялась торжественная церемония открытия тюркской культуры и наследия, созданного при финансовой поддержке Фонда тюркской культуры и наследия.

Как сообщает Day.Az, церемония открытия началась со вступительного слова и модерации заведующего кафедрой тюркских, монгольских и тибетских исследований доктора Яна Рогала.

На мероприятии выступили декан факультета культур Азии и Африки Варшавского университета профессор Агата Барея-Стажиньска, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Польша Наргиз Гурбанова, советник Посольства Республики Казахстан в Республике Польша Сауле Тургинбекова, советник Посольства Турецкой Республики в Республике Польша Синем Тургут Бингёль и советник Посольства Республики Узбекистан в Республике Польша Ровшанбек Джаббаров.

В своих выступлениях участники подчеркнули важную роль Фонда тюркской культуры и наследия в создании Центра, отметив оказанную им финансовую поддержку, а также значение межинституционального сотрудничества. Было отмечено, что данная инициатива станет важным вкладом в укрепление научных и культурно-дипломатических связей, а в перспективе будет способствовать расширению диалога на евразийском пространстве.

На церемонии также приняли участие главный специалист Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Польши Агнешка Береза, профессорско-преподавательский состав университета и студенты.

Выступившая в качестве почётного гостя, президент Фонда тюркской культуры и наследия профессор Актоты Раимкулова назвала открытие Центра историческим событием. Она подчеркнула, что этот Центр является не просто образовательным пространством, а важным культурным мостом между Востоком и Западом.

Профессор Актоты Раимкулова отметила, что создание Центра стало практическим результатом Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Фондом и Варшавским университетом, а также плодом совместных усилий сторон, основанных на взаимном доверии. Президент Фонда подчеркнула, что Центр станет для студентов проводником в богатый мир языков, истории, искусства и традиций тюркских народов. Она также выразила глубокую признательность руководству Варшавского университета за поддержку проекта, а также Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджанской Республики в Республике Польша Наргиз Гурбановой и коллективу Посольства Азербайджана за личное внимание, самоотверженность и плодотворное сотрудничество, оказываемые с первых дней реализации инициативы.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония открытия Центра. Президент Фонда профессор Актоты Раимкулова, декан факультета профессор Агата Барея-Стажиньска и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Польша Наргиз Гурбанова официально открыли Центр.

Затем посольства тюркских государств и партнёрские организации передали новому Центру памятные подарки, научные издания, культурные экспонаты и учебные материалы.

Было отмечено, что Центр, который будет функционировать как образовательная, выставочная и площадка для проведения мастер-классов, станет важным инструментом популяризации культурного наследия и многообразия тюркских народов в Польше, а также будет способствовать укреплению диалога между представителями науки и культуры и широкой общественностью.