За 65 лет в искусстве меня даже не пригласили на выборы главы Союза кинематографистов

Легендарный актер театра и кино, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Рафиг Азимов в интервью Trend подверг резкой критике прошедшие выборы председателя Союза кинематографистов Азербайджана, заявив, что многие члены организации, включая его самого, не были уведомлены о проведении голосования. Отметим, что 87-летний корифей национального искусства до сих пор выступает на сцене, внося большой вклад в развитие национальной культуры. Он создал множество ярких образов в более чем пятидесяти спектаклях и тридцати кинофильмах, передает Day.Az.

Напомним, что по итогам голосования, состоявшегося 26 мая, новым председателем Союза был избран Али Иса Джаббаров, ранее занимавший должность исполнительного секретаря. Результаты выборов планируется отправить в министерство юстиции Азербайджана для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

"Я отдал искусству около 65 лет жизни, но ко мне проявили неуважение и даже не пригласили на выборы председателя Союза кинематографистов Азербайджана, хотя я уже много лет являюсь членом организации. До сих пор не понимаю причин такого отношения", - заявил актер.

Народный артист напомнил, что состоит в Союзе с 1972 года, когда после съемок в нескольких художественных фильмах был принят в организацию по рекомендации коллег. Он отметил, что в прежние годы Союз кинематографистов пользовался большим авторитетом и объединял ведущих деятелей азербайджанского кино.

Азимов поставил под сомнение легитимность прошедшего голосования, заявив, что, по имеющейся у него информации, многие известные кинематографисты не были приглашены к участию в выборах.

"Я считаю эти выборы незаконными. Насколько мне известно, не менее 27 членов Союза не были уведомлены о собрании и не смогли принять участие в голосовании. Если не было кворума, как можно считать выборы состоявшимися?" - сказал он.

Особое недоумение у актера вызвал тот факт, что в голосовании, по его словам, участвовало большое количество молодых представителей отрасли, тогда как многие известные мастера кино оказались вне процесса.

"Мы тоже когда-то были молодыми, но рядом с нами всегда находились признанные мастера, чье мнение имело вес. Союз должны возглавлять люди с авторитетом, известные в профессиональной среде и способные представлять интересы кинематографистов на самом высоком уровне", - подчеркнул Азимов.

Он также напомнил о вкладе известных деятелей культуры, которые в разные годы руководили Союзом кинематографистов, отметив их влияние и авторитет в обществе. По его мнению, кандидатура лауреата Государственной премии СССР, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народной артистки Шафиги Мамедовой является наиболее достойной на пост председателя.

По мнению народного артиста, нынешняя ситуация требует тщательной проверки со стороны соответствующих структур.

"Все эти вопросы должны получить ответы. Необходимо выяснить, был ли кворум, почему многие члены Союза не были приглашены и на каком основании проводилось голосование. Если все было сделано в соответствии с уставом, это нужно доказать. Если нет - должны быть сделаны соответствующие выводы", - заявил он.

Азимов подчеркнул, что его критика направлена не против молодых кинематографистов, а продиктована заботой о будущем национального кино.

"Я всегда поддерживаю молодежь и хочу, чтобы будущее азербайджанского кинематографа находилось в руках профессионалов. Но любые выборы должны проводиться открыто, прозрачно и в строгом соответствии с уставом организации", - заключил народный артист.