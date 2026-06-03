Новый посол Великобритании вручил копии своих верительных грамот Джейхуну Байрамову

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Азербайджане Дункана Нормана.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи посол Норман вручил министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот.

Министр поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успехов в предстоящей деятельности в Азербайджане.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-британских отношений, а также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Было с удовлетворением отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в политической, экономической, энергетической, торговой, инвестиционной, образовательной и других сферах.

Вместе с тем стороны подчеркнули важность вывода отношений на уровень стратегического партнёрства, дальнейшего расширения контактов на высоком уровне и углубления экономического взаимодействия.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, новых реалиях постконфликтного периода, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и предпринимаемых Азербайджаном шагах.

Посол Дункан Норман выразил удовлетворение началом своей дипломатической миссии в Азербайджане и заявил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

На встрече также были рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.