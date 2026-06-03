На древней карте нашли указание на местонахождение Ноева ковчега

Исследователь Джимми Корсетти заметил на древней карте указание на местонахождение Ноева ковчега, которое совпадает с реальной локацией в Турции. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 1587 году итальянский картограф Урбано Монте завершил работу над "Планисферой" - огромным полотном, состоящим из 60 рукописных листов. В собранном виде оно достигает трех метров в диаметре и является самой большой ранней картой мира.

Корсетти обратил внимание, что на карте указано место в горах Арарат на территории современной Турции. Там же находится так называемый "объект Дюрупинар" - скальное образование, формой напоминающее корабль. Его размеры примерно соответствуют библейскому описанию ковчега.

Группа исследователей Noah's Ark Scans изучала этот район с помощью георадара и обнаружила под землей серию коридоров и полостей, напоминающих внутреннее устройство корабля с тремя палубами. Анализ образцов грунта показал, что почва внутри образования содержит в три раза больше органических веществ и на 38 процентов больше калия. Почвоведы связывают такие показатели с разложением древесины. Неподалеку также нашли окаменевшие кораллы и морские ракушки.