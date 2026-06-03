Ценные бумаги США утратили важный статус

Золото обогнало казначейские облигации СГА в качестве крупнейшего резервного актива. Об утрате американскими ценными бумагами важного статуса со ссылкой на данные Европейского Центрального банка (ЕЦБ) сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az.

К концу 2025 года вложения мировых Центробанков в драгоценный металл составили 27 процентов портфеля. За год объемы золота в их резервах выросли на семь процентов. В то же время доля казначейских облигаций США сократилась с 25 до 22 процентов.

Как отвечают авторы издания, стремление многих стран найти альтернативу доллару усилилось после 2022 года, когда США заблокировали валютные резервы России.

За последние четыре года золото дорожало рекордными темпами за счет высокого спроса у Центробанков и стремления инвесторов найти убежище от неопределенности, вызванной торговыми войнами. Уже в 2025-м стоимость драгоценного металла выросла примерно на 65 процентов. Это значительно повысило стоимость официальных запасов по всему миру даже без учета дополнительных покупок.